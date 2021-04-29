ABD’deki Arbery davasında zanlılar nefret suçundan da yargılanacak

ABD'de geçen sene siyahi Ahmaud Arbery'nin koşu yaparken vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı cinayetin yanı sıra nefret suçundan da yargılanacak. Arbery davası, ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki ilk 'nefret suçu davası' olma özelliği taşıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Arbery'nin geçen yıl şubatta öldürülmesiyle ilgili Georgia Güney Bölgesinde görülecek davada iddianameyi açıkladı.

Buna göre Arbery cinayetiyle bağlantılı 3 zanlı, federal düzeyde nefret suçlamasıyla da yargılanacak. Bu nedenle dava, ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki ilk "nefret suçu davası" olma özelliğini taşıyor.

ABD'de koşu yaparken öldürülen siyahi Arbery cinayetiyle ilgili 3 şüpheli yargılanacak

İddianamede 3 zanlıya "taammüden adam öldürme" ve "adam kaçırmaya teşebbüs" gibi suçlamalar da yöneltildi.

Mahkeme, ilk duruşmanın ne zaman yapılacağını henüz açıklamadı. 3 zanlının cinayetin yanı sıra nefret suçundan da yargılanacak olması Amerikan kamuoyunda geniş yankı buldu.



Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.