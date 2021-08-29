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ABD: DEAŞ-Horasan örgütüne SİHA ile saldırı düzenlendi
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ABD: DEAŞ-Horasan örgütüne SİHA ile saldırı düzenlendi

ABD'nin DEAŞ-Horasan örgütüne ait Kabil'deki bir hedefe saldırı düzenlediği bildirildi.

11 Dakika Önce
2021-08-29 18:24:13
ABD: DEAŞ-Horasan örgütüne SİHA ile saldırı düzenlendi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na saldırı hazırlığında olan DEAŞ-Horasan örgütüne ait bomba yüklü bir araca hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 26 Ağustos'ta, 13 ABD askerinin de öldüğü bombalı saldırının ardından Nangarhar'da DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan ABD, bu sefer de örgüte ait Kabil'deki bir hedefe saldırı düzenledi.

CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD güçleri, bugün Kabil'de insansız hava aracı ile bir araca savunma amaçlı saldırı düzenledi ve Hamad Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik olası bir DEAŞ-Horasan tehdidini ortadan kaldırdı." ifadesini kullandı.

Urban, hedefi başarıyla vurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Araçtaki ikincil patlamalar, o araçta önemli miktarda patlayıcı maddenin varlığını gösterdi. Şu anda elimizde herhangi bir bulgu olmamasına rağmen sivil kayıpların olasılıklarını değerlendiriyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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