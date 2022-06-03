ABD'de yeni silahlı katliam

ABD'nin Oklahamo eyaletine bağlı Tulsa kentinde bir saldırgan, tüfekle hastaneye daldı, dört kişiyi öldürdü. Zanlı daha sonra intihar etti.

ABD'de silahlı saldırıların arkası kesilmiyor. Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde bulunan St. Francis Hastane hastanesinin kampüsüne giren saldırgan, etrafa ateş açtı.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı. Ayrıca kendini vuran saldırganın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Oklahoma Valisi Kevin Stitt ise, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Tulsa'da olanlar anlamsız bir şiddet ve nefret eylemidir. Korkunç bir durumu kontrol altına almak için ellerinden gelenin en iyisini yapan Tulsa Polis Departmanı ve diğer müdahale ekiplerinin hızlı ve cesur eylemleri için minnettarım” ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından boşaltılan hastanede incelemeler devam ediyor. .