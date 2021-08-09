ABD'de yeni bahis: Biden 4 yılını tamamlamayacak

Milliyet gazetesi yazarı Ali Çınar, ABD’de birçok insanın Başkan Joe Biden’ın 4 yıllık görev süresini tamamlayamayacağı yönünde düşünceye sahip olduklarını aktardı.

Çınar, ABD yönetimi hakkında bahisler düzenlendiğine de dikkat çekti. Çınar'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm;

“Geçen gün New York Polis Departmanı'nda Türk kökenli polislerle konuşuyordum. Sadece başkent Washington D.C'de değil, New York başta olmak üzere birçok kentte, farklı mesleklerden insanlar Başkan Joe Biden'ın 4 yılını tamamlamayacağını düşünüyor. Hatta 2024'de Kamala Harris'e karşı Cumhuriyetçi Parti'den kimin aday olacağına ilişkin bahisler bile düzenleniyor.

Biden yönetimi, şu an günlük ortalama 100 bine ulaşan vaka sayıları ve ekonominin düzeltilmesi için uğraş veriyor. Gelecek üç yıldaki Biden-Harris performansı, Kamala Harris'in güçlü bir başkan adayı olup olamayacağını gösterecek. Ama gerçek olan bir şey varsa, o da Başkan Biden'ın “yavaş mod”da gittiği. Son zamanlarda Başkan Biden'ın haftalık programlarının hayli “hafifletilmiş” olduğunu söyleyebilirim.

Merakımdan, Biden'ın hafta sonu programlarına da baktım. Göreve geldiğinden beri hafta sonlarının 14'ünü kendi evi Delaware, 8'ini Camp Davis, 6'sını Beyaz Saray ve birini de yurtdışında geçirmiş. Bu konu, bir gazeteci tarafından Beyaz Saray'daki basın toplantısında da gündeme getirildiğinde, Sözcü Jen Psaki “Çünkü orası ((Delaware) onun evi. Eve gitmeyi seviyorsun, değil mi? Başkan da öyle. O da bir insan” diyerek ters bir yanıt vermişti. Yorumu sizlere bırakıyorum...”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.