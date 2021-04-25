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ABD'de yaşayan Türkler, Biden'ı protesto etti

ABD’nin başkenti Washington'da bir araya gelen çok sayıda Türk, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelendirmesini protesto etti.

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25.04.2021 09:00:17
ABD'de yaşayan Türkler, Biden'ı protesto etti

ABD'de yaşayan bazı Türkler, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunun önünde toplanarak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Ellerinde pankartlar ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler, Joe Biden'ın açıklamasını kınadı.

Göstericiler, 1915 olaylarına yönelik Ermeni iddialarını telin edip, ilahiler, marşlar ve şarkılar söylerken, diğer taraftan Ermeni yanlısı bir grup da karşı kaldırımda gösteri düzenledi.

TÜRK-AMERİKAN TOPLUMUNDAN TEPKİ

Biden'a bir tepki de Türk-Amerikan toplumundan geldi.

ABD'de 155 Türk derneğinin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türk Amerikan toplumu Başkan Biden'ın Osmanlı Ermenilerinin trajedisini soykırım olarak tanımlamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan acıların Türkiye tarafından da inkar edilmediği belirtilen açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin oldukça kötü olsa da orada bir soykırım olmadığı görüşüne katılırken, yaşanan kayıplardan müteessiriz." denildi.

Osmanlı-Ermeni çatışmasının çok büyük acılara yol açtığına işaret edilen açıklamada, Ermeni sivillerin yanı sıra 1,1 milyon civarında Osmanlı Müslüman ve Yahudi sivillerinin de Ermeni isyancılarının elinde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, Türk Amerikan toplumunun liderleri suçlamalardan çok dayanışmayı desteklemeye teşvik ettiği bildirildi.

"TARİH SİYASETÇİLERİN İŞİ DEĞİL"

Diğer taraftan, Washington merkezli Türk Amerikan Derneği (ATADC), Biden'ın açıklaması üzerine Twitter hesabından açıklama yaparak, "Tarih tarihçilerin işidir, siyasetçilerin değil." ifadelerini kullandı.

Biden'a daha önce bir mektupla "soykırım" ifadesini kullanmaması çağrısında bulunan dernek gün içinde Türkiye'nin Washington Büyükelçilik konutu önünde Türk Amerikan toplumunun düzenlediği protestodan kareler paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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