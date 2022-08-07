ABD'de üst üste 4 Müslüman öldürüldü

ABD'nin Albuquerque şehrinde son 9 ayda 4 Müslüman öldürüldü. Yetkililer, cinayetlerin faili ya da faillerinin aynı olabileceğinden şüpheleniyor.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde bir Müslüman cinayeti daha işlendi.

Bir kişi şehrin San Mateo bölgesinde vurularak öldürüldü.

Albuquerque Polis Departmanı, öldürülen Müslümana dair detay paylaşmadı. Ancak cinayetin, şehirde son 9 ayda işlenen diğer 3 Müslüman cinayeti ile bağlantılı olabileceğini belirtti.

Şehirde Müslüman toplumunun yaşadığı belirli noktalarda devriye ve güvenliğin artırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, cinayetleri aynı kişinin işlemiş olabileceğinden şüpheleniyor

Albuquerque'de ilk olarak Kasım 2021'de, 62 yaşındaki Mohammad Ahmadı helal market işletmesinin araç parkında ölü bulundu.

26 Temmuz'da 41 yaşındaki Aftab Hussein, 1 Ağustos'ta da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammad Hussain vurularak öldürüldü.

Cinayetlerin Müslümanları pusuya düşürerek işlendiğine dikkati çeken yetkililer,

"Dedektif ve müfettişlerimiz aynı kişi veya kişilerin bu cinayetleri ırk ve din temelli işlediğine dair güçlü bir olasılık olduğuna inanıyor" açıklamasını yaptı. AA