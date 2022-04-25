ABD'de ürküten rapor! UFO'larla karşılaştığını iddia eden insanların yaşadığı garip olaylar

ABD'de ortaya çıkan yeni bir rapora göre, UFO'larla karşılaştığını iddia eden insanlarda çeşitli sağlık sorunlarından kaynağı bilinmeyen hamileliğe kadar pek çok garip durum yaşanmış.

CHİP Online'ın haberine göre; Kısa bir süre önce Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) talebiyle beraber kamuoyuna açıklanan büyük ABD hükümet raporları veri tabanında, iddia edilen UFO'larla karşılaşmaların Amerikalıları radyasyon yanıkları, beyin ve sinir sistemi hasarından muzdarip bıraktığı ve hatta kaynağı bilinmeyen hamileliklerden sorumlu olduğu ibareleri dikkat çekiyor.

Belge veritabanında, 2007'den 2012'ye kadar yürütülen gizli bir ABD Savunma Bakanlığı programı olan Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı'ndan (AATIP) 1.500 sayfadan fazla UFO ile ilgili materyal bulunuyor. Asla gizli veya çok gizli olarak sınıflandırılmamış olmasına rağmen, AATIP halk tarafından eski program direktörü Luis Elizondo'nun Pentagon'dan istifa etmesi ve medyaya imkansız gibi görünen bir şekilde hareket eden kimliği belirsiz bir uçağın birkaç videosunu yayınlaması ile 2017'de ünlü oldu.

AATIP'nin varlığının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, İngiliz gazetesi The Sun'ın ABD kolu, programla ilgili tüm belgeler için bir FOIA talebinde bulundu. Dört yıl sonra, yani 5 Nisan 2022'de, ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA), The Sun'a 1.574 sayfa daha materyal yayınlayarak talebi yerine getirdi.

The Sun'ın belirttiğine göre bu belge deposu, UFO gözlemlerinin insanlar üzerindeki biyolojik etkilerine ilişkin raporları, görünmezlik pelerini gibi ileri teknolojiler üzerine yapılan çalışmaları ve derin uzay araştırmaları ve kolonizasyon planlarını içeriyor. AATP, The Sun'a verdiği demeçte, belgelerin bazı bölümlerinin mahremiyet ve gizlilik endişeleri nedeniyle kısmen saklandığını söyledi.

Bu belgelerin arasında dikkat çekenlerden biri, Mart 2010 tarihli İnsan ve Biyolojik Dokular Üzerindeki Anormal Akut ve Subakut Alan Etkileri başlıklı bir rapor. Bu rapor, insan gözlemcilerinin anormal gelişmiş havacılık sistemleri tarafından maruz kaldığı ve bazıları ABD çıkarlarına tehdit olabilecek yaralanmaları açıklıyor.

Rapor, tıbbi dosyalardan 42 vakayı ve insanların UFO'ları da içeren "anormal araçlar" ile karşılaştığı iddia edilen karşılaşmalardan sonra yaralandığını belirtilen 300 "yayınlanmamış" vaka içeriyor. Raporda, bazı durumlarda insanlarda yanık yaralanmaları veya elektromanyetik radyasyonla ilgili diğer durumlar olduğu ve bunların bazılarının "enerji ile ilgili tahrik sistemleri" kaynaklı olduğu söyleniyor. Ayrıca raporda, anormal araç karşılaşmalarına bağlı beyin hasarı, sinir hasarı, kalp çarpıntısı ve baş ağrısı vakaları da belirtiliyor.

AATIP'nin bu iddia edilen vakaları soruşturmak için ne tür bir inceleme süreci kullandığı belli değil ve Sun, istenen raporların tam içeriğini henüz paylaşmadı.

Raporda, UFO gözlemlerini inceleyen kar amacı gütmeyen sivil bir grup olan Mutual UFO Network (MUFON) tarafından derlenen, 1873 ve 1994 yılları arasında insan gözlemciler üzerindeki UFO gözlemlerinin biyolojik etkilerinin olduğu iddia edilen bir liste de yer alıyor. UFO karşılaşmalarının bildirilen etkileri arasında "kaynağı bilinmeyen hamilelik", "kaçırılma olayları", felç ve telepati algısı, ışınlanma ve havaya yükselme deneyimleri yer alıyor.

Raporda, "bazı gelişmiş sistemlerin halihazırda konuşlandırıldığı ve ABD'nin tam anlayışına karşı muğlak olduğu hipotezini desteklemek için" yeterli kanıt olduğu sonucuna varılıyor… .