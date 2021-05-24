DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: 'Oltalama'ya gelmeyin...'
Süleyman Soylu yalnız değildir, hiç kimse boynuna tasma geçiremeyecek
İran'da 592 kişiden sadece 7'si adaylık izni alabildi
Bakan Muş'tan peynir ithalatı açıklaması
Hibe desteği başvuruları bugün başlıyor
8 bin sporcuya her ay harçlık verilecek
Blinken, Orta Doğu turunun ilk ayağı İsrail'de
İsrail ateşkese rağmen bir Filistinli'yi daha öldürdü
Rusya’da savcılık, eşcinsel tema içeren reklama soruşturma başlattı
‘’Cumhuriyetçilere göre gerçek başkan hâlâ Trump’’
9 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Maduro’dan Kolombiya’ya çağrı
Trump'a 22.9 milyon dolarlık 'Çin virüsü' davası açıldı
BM’den Mali’deki darbecilere uyarı: Derhal serbest bırakın
'Dünya 3 günlüğüne jeomanyetik fırtınaya teslim olacak'

ABD'de Ulusal Muhafızlar başkent Washington'dan çekildi

ABD Savunma Bakanı Austin, 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Washington’a konuşlandırılan Ulusal Muhafızların tamamının başkentten ayrıldığını açıkladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
24.05.2021 22:25:07
ABD'de Ulusal Muhafızlar başkent Washington'dan çekildi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaklaşık 5 aydır ABD Kongresi çevresinde güvenlik önlemi alan Ulusal Muhafızların kentten ayrılışına ilişkin yaptığı açıklamada, görevini tamamlayarak eyaletlerine dönen askerlere teşekkür etti.

Ulusal Muhafızların ülkedeki protestolardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye kadar birçok görev üstlendiğini hatırlatan Austin, son bir yılın Ulusal Muhafızlar için unutulmaz bir yıl olduğunu kaydetti.

ABD Başkanlık seçim sonuçlarının hileli olduğunun iddia eden Donald Trump, on binlerce destekçisi ile 6 Ocak'ta Washington'da miting yapmıştı.

Mitingin ardından, kongreye yürüyen göstericiler, başkanlık seçimleri seçiciler kurulu oylamasının onay oturumunun sürdüğü Kongre binasının önünde gelmiş ve polis barikatlarını aşarak binaya girmişti.

Olayların tırmanmasından kısa bir süre sonra, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bölgeye Ulusal Muhafızları sevk etmiş ve olaylar kontrol altına alınmıştı.

Pentagon, daha sonra Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde Washington'a 25 bin civarında Ulusal Muhafız konuşlandırmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş