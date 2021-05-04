ABD'de Türk polis şefini ölümle tehdit eden kişi suçunu kabul etti

ABD’de Paterson şehrine atanan ilk Türk kökenli Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora'ya ölüm tehdidi içeren mesajları gönderen Stefan Keco, mahkemede suçunu itiraf etti.

Paterson'ın ilk Türk Müslüman polis şefi İbrahim Mike Bayçora'ya 26 Şubat 2020'de "Seni öldüreceğim kahrolasıca terörist", "Her hareketini takip ediyoruz" şeklinde tehdit mesajları gönderen Stefan Keco, 14 aydır hapiste tutuluyordu.

Yetkililer, Keco'nun Bayçora'ya dini ve etnik kökeninden dolayı tehdit mesajları gönderdiğini belirlemişti.

29 Yaşındaki Stefan Keco, bugün çıkarıldığı mahkemede hakkındaki iki teröristlik suçlamasını kabul etti.

İbrahim Mike Bayçora, 4 Şubat 2020'de ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine, tarihinde ilk kez Türk ve Müslüman kökenli Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.