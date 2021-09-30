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ABD'de tüm çabalara rağmen Kovid-19 salgını istenen seviyeye gerilemedi

ABD'de, aşılama, test ve maske zorunluluğu gibi her türlü çabaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede istenilen seviye ulaşılamadı.

14 Dakika Önce
2021-09-30 22:59:32
ABD'de tüm çabalara rağmen Kovid-19 salgını istenen seviyeye gerilemedi

Aşılama ve haftalık test gibi zorunlulukların çoğu iş yeri ve resmi kurumlarda uygulanmasına rağmen, ABD'deki Kovid-19 vakalarında, aşı olmayanlar yüzünden beklenen düşüşün yakalanamadığı belirtildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Maine Eyalet Direktörü Dr. Nirav D. Shah, gazetecilere verdiği demeçte, Kovid-19 vakalarında bazı iyileşme belirtilerine rağmen hastaneye yatışlardaki yoğunluğun hala ciddi seviyede olduğunu söyledi.

Dr. Shah, yaklaşık 1,4 milyonluk nüfusa sahip eyalette, temmuzda Kovid-19 tedavisi için solunum cihazına bağlı 4 hasta bulunurken, eylülde bu sayının 40'ın üzerine çıktığını ve bunların çoğunun aşısız olduğunu ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Maine'de ağustosta 32 olan Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı da aşılama çalışmalarına rağmen eylülde 90'a çıktı.

Halk sağlığı uzmanları tarafından, ABD'nin daha soğuk olan Massachussets, Vermont, Montana ve Alaska gibi kuzey eyaletlerinde Kovid-19'un Delta varyantının özellikle aşılanmamış kişiler arasında yayılma hızını artırdığı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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