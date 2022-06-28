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ABD'de tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Missouri eyaletindeki tren kazasında 3 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı.

4 Saat Önce
2022-06-28 07:24:56
ABD'de tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Missouri Valisi Mike Parson, eyalette Amtrak işletmesine ait bir trenin raydan çıktığını bildirdi.

Amtrak işletmesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Missouri'de damperli kamyonla çarpışan Amtrak treninin birkaç vagonu raydan çıktı ve yolcuların yaralanmasına neden oldu." bilgisi paylaşıldı.

Trendeki 243 yolcudan 3'ünün öldüğü, 40'tan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. .

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