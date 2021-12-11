DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Caddebostan'da sahil kırmızıya büründü
Erdoğan: Sosyal medya küresel bir güvenlik sorunu
Tüm dünyayı heycanlandıracak çalışma: Bilim insanları yaşlanmayı tersine çevirdi
Gazeteci İsmail Saymaz'dan Sedat Peker hakkında yeni bilgi
Bitrota'nın ortağından dolandırıcılık iddialarına yanıt
2022 işsizlik maaşı ne kadar? 2022 en yüksek (tavan) işsizlik maaşı kaç TL oldu?
İstanbul'da ekmeğe yine 'gizli' zam
Magnus Carlsen 5. defa Dünya Satranç Şampiyonu oldu!
2022 işsizlik maaşı | 2022 en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 İşsizlik maaşı zammı
Çoğumuzun reddettiği gizli tehlike!
Hendekspor - Arnavutköy Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı şifresiz canlı olarak nasıl izlenir?
Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı yayın!
''Dolar düşünce de etiketlere yansıtacak mısınız?''
Savaşlarda mühimmat olarak kullanılan “Roket Kediler”

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de tepki çeken İslam düşmanlığı: Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yaktılar

ABD'de tepki çeken İslam düşmanlığı: Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yaktılar

ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nin kampüsünde yer alan Hayden Kütüphanesi'nde Kur'an sayfalarının yırtılıp yakıldığı ortaya çıktı.

3 Saat Önce
2021-12-11 09:26:58
ABD'de tepki çeken İslam düşmanlığı: Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yaktılar

ABD'nin Arizona eyaletinde, İslam düşmanlığının geldiği boyutu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, yaklaşık 75 bin öğrencisi olan Arizona State University'de (ASU) Kur'an sayfaları yırtılıp yakıldı.

ASU Müslüman Öğrenciler Derneği, yaptığı açıklamada, birçok Müslüman öğrencinin ibadet etmeye gittiği Hayden Kütüphanesi'ndeki bir odada çarşamba günü gerçekleştirilen alçakça saldırıyı kınayarak üniversite yetkililerine olayı soruşturma çağrısında bulundu. Polis sözcüsü Adam Wolfe ise "ASU Polis Departmanı'ndan dedektifler mevcut tüm kanıtları topladı ve kararlı bir şekilde ipuçlarını takip ediyor" dedi.

"BUNDAN KORKMAYACAĞIZ"

ASU yakınlarındaki bir camide imamlık yapan Omar Tawil de öğrencilerin söz konusu olaydan endişe duyduklarını söyleyerek, "Bunun ASU kampüsünde olması talihsiz bir durum, ancak korkunun kalplerimize yerleşmesine izin vermeyeceğiz ve bundan korkmayacağız" şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş