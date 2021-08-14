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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1943 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1943 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1943 artarak 621 bin 36'ya yükseldi.

2 Saat Önce
2021-08-14 18:37:36
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1943 kişi hayatını kaybetti

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs bulaşanların sayısı 36 milyon 600 bini geçti.

Ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 1943 artarak 621 bin 36'ya çıktı.

California, 4 milyon 116 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 323 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 593 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 202, New York'ta 53 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 71,6'sı en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 71,6'sı en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

197 milyon 81 binden fazla kişiye ilk doz, 167 milyon 699 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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