DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'
İDDEF Ekipleri Yangın Bölgesinde
Türk sporculardan üst üste başarılar

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de son 24 saatte 571 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 571 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 571 artarak 614 bin 329'a yükseldi.

1 Gün Önce
2021-08-04 18:29:14
ABD'de son 24 saatte 571 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 243 bin 495'e ulaştı.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı 571 artarak 614 bin 329'a çıktı.

California, 3 milyon 997 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 172 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 634 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 598 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 670, Texas'ta ise 53 bin 395 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

192 milyon 120 binden fazla kişiye ilk doz, 165 milyon 81 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş