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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de son 24 saatte 286 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 286 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 286 artarak 606 bin 228'e çıktı.

2 Saat Önce
2021-07-08 18:14:30
ABD'de son 24 saatte 286 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 23 bin 275 artışla 33 milyon 772 bin 161'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 286 artarak 606 bin 228 oldu.

California, 3 milyon 826 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 10 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 381 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California, 63 bin 747 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 717 ve Teksas'ta 52 bin 531 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de 158 milyona yakın kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 182 milyon 896 binden fazla kişiye ilk doz, 157 milyon 908 binden fazla kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 709 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 909 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 528 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 405 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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