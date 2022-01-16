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ABD'de sinagog baskını! Çok sayıda rehine var

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir kişi sinagogdakileri rehin aldı

2 Saat Önce
2022-01-16 01:16:19
ABD'de sinagog baskını! Çok sayıda rehine var

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırganın bir sinagogda haham dahil birçok kişiyi 3 saattir rehin aldığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olaya müdahale ettiği bildirildi.

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Teksas'a bağlı Colleyville kenti polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 saat önce silahlı bir kişinin bir sinagogdaki kişileri rehin aldığını söyledi.

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Sabah ayini esnasında saldırganın sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki herkesi rehin aldığına işaret edilen açıklamada, SWAT ekibinin de olaya müdahil olduğu kaydedildi.

Rehinelerin sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, FBI'ın silahlı saldırgan ile müzakerelerinin sürdüğü aktarıldı. Saldırganın amacı henüz netleşmezken, sinagogun çevresi boşaltıldı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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