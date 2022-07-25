ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Los Angeles şehrinde bir parkta gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda en az 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde dün resmi olmayan bir araba gösterisinde gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Los Angeles İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan yedi kişiden ikisinin kaldırıldıkları hastanede öldükleri belirtildi.

Reuters'in haberine göre, yetkililer saldırının sebebi hakkında bir açıklama yapmadı.

Polis henüz herhangi bir şüpheli tespit edilmediğini, saldırganın parktaki insanları neden hedef aldığının henüz bilinmediğini ancak olay yeri incelemelerinin sürdüğünü kaydetti. .