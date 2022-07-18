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ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

1 Saat Önce
2022-07-18 08:26:27
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentindeki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre, saldırıda saldırgan dahil 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Saldırganın, AVM'deki silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Saldırganın üzerinden çok sayıda dolu şarjör çıktığı belirtildi.

Polis olaya ilişkin incelemesini sürdürüyor. .

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