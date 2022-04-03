ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin California eyaletinin Sacramento kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaletinin Sacramento kentinde sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Yerel yetkililer ve görgü tanıkları, Sacramento şehir merkezindeki bir restoranın dışına silahlı bir kişinin ateş açarak en az altı kişiyi öldürdüğünü ve yaklaşık 12 kişiyi yaraladığını söyledi.

Kimliği henüz belirlenemeyen zanlının olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Görgü tanıkları bir arabanın içindeki bir adamın olay yerinden kaçmadan önce El Santo restoranı yakınlarındaki bir kalabalığa ateş ettiğini söyledi.

Polis, insanlardan Sacramento şehir merkezinde L ve J Sokakları arasındaki 9. ila 13. Caddeler civarındaki bölgeden uzak durmalarını istedi.

Twitter'da yayınlanan videoda ise, arka planda hızlı silah sesleri duyulurken sokakta koşan insanları gösterdi. Videoda olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği görüldü.

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