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ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

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22.05.2021 14:12:38
ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Minneapolis polis teşkilatı tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, şehir merkezinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Polisin olay yeri ve çevresinde tedbir aldığı belirtilirken şüphelilere ilişkin bilgi paylaşılmadı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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