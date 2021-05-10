ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Colorado eyaletinde bir doğum günü partisinde gerçekleştirilen silahlı saldırı altı kişi hayatını kaybetti.

CNN'in haberine göre; Colorado Springs kentinde yaşanan olay yerel saatle 12.20'dan hemen önce yaşandı. İhbar üzerine Canterbury Mobile Home Park'a giden polis, altı ceset ve yanlarında yaralı bir kişiyle karşılaştı.

Colorado polisi, saldırganın doğun günü partisi yapılan eve araçla geldiğini ve içeridekilere silahla ateş açtığını ve sonrasında intihar ettiğini düşünüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.