DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Akar ABD’li mevkidaşı ile görüştü
ABD'den İran'a ''Venezuela'' uyarısı
Kırgız sanatçıdan ''Büyük Türkiye'' şarkısı: Türkiye-Kırgızistan kardeştir
Merkezi İstihbarat filmi hangi kanalda, konusu nedir?
ABD'den Twitter'ı askıya alan Nijerya’ya tepki
Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında yeni gelişme
Ermenistan askerleri, Azerbaycan askerlerine ateş açtı
Şiirlerin vapur yolculuğu
Husiler'den Yemen'in Marib kentine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü
Borsa günü yükselişle tamamladı
Kassam Tugaylarından İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' uyarısı
MKE Ankaragücü yeni başkanı belli oldu: Faruk Koca
Uluslararası Af Örgütü: Sincan’daki Müslümanlar devlet eliyle zulme maruz kalıyor
Avukatlar yarından itibaren aşı programına dahil oluyor

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü

ABD’nin Florida eyaletindeki bir süpermarkete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
10.06.2021 21:56:08
ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü

Palm Beach Bölge Şerifi ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Royal Palm Beach şehrinde bulunan Publix süpermarkette bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştiği kaydedildi.

Olay yerine intikal eden polisin saldırı alanında, biri kadın ve biri çocuk 3 kişiyi ölü bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırının nedeni ve zanlının kimliği konusunda bilgi verilmedi fakat yerel güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğu ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş