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ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

2 Gün Önce
2021-08-03 10:31:03
ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

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Polis, saldırının eyalete bağlı Greenwood County bölgesindeki bir evde dün yerel saatle 15.00 sularında gerçekleştiğini açıkladı.

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Silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Saldırının sebebi açıklanmazken, polis olayla ilişkili olduğu belirtilen 36 yaşındaki Jeffrey David Powell için arama faaliyetlerine başladı.

Zanlının yakalanması için eyalet polisinin de dahil olduğu soruşturmada Powell'ın silahlı olduğu ve görülmesi halinde güvenlik güçlerine bildirilmesi uyarısında bulunuldu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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