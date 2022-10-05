ABD'de seri katil paniği! ''Tek başınıza dolaşmayın''

ABD'nin batısında bir seri katil olduğu belirlendi. Katilin bir yılda 6 kişiyi öldürdüğü belirtildi. Yetkililer Kaliforniya sakinlerine geç saatlerde, tek başlarına dolaşmamaları yönünde uyarılar yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde seri katil alarmı var.

Polis, Stockton kentinde, 6 kişinin öldürüldüğünü 1 kişininse yaralandığını duyurdu. Öldürülen kişilerin, gece saatlerinde hedef alındığı belirlendi.

Cinayetlerin 5'i, temmuz ve eylül ayları arasında işlendi. Geçen yıl da aynı bölgede bir kişi öldürüldü. Bir kadınsa silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan kadın, katilin üzerinde, siyah kapüşonlu mont, koyu renkli pantolon ve cerrahi maske olduğunu söyledi. Balistik incelemede de cinayetlerin aynı silahla işlendiği ortaya çıktı. Katil yaklaşık bir yıldır sessizdi. Polis, katilin bir yıldır neden ortada olmadığı sorusuna bir yanıt bulamadı.