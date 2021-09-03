DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Twitter’in Bitcoin özelliğinden yeni görüntüler sızdı
Suga'nın istifa edeceği iddiası
Irak hükümetinden 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'na onay
Çin, Pekin'de üçüncü menkul kıymetler borsasını kuracak
ABD'den Pencşir açıklaması
Dört ülke merkez bankalarından dijital para hamlesi
Çin hükümetinden dikkat çeken yasaklama kararı
ABD'de sel faciasının bilançosu büyüyor
Şanlıurfa namaz vakitleri
İbrahim Tatlıses Tamam Aşkım şarkısının sözleri
Solucan gübresi nedir? Solucan gübresi nasıl yapılır?
EFT nedir? EFT nasıl yapılır?
Lavanta yağı nasıl yapılır? Evde nasıl lavanta yağı yapılır?
Alman Merkez Bankası, sel nedeniyle 51 milyon euroluk kirli para baskınına uğradı
Libyalı milis liderden Kaddafi’nin mezarıyla ilgili açıklama

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de sel faciasının bilançosu büyüyor

ABD'de sel faciasının bilançosu büyüyor

ABD'nin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren Ida Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 45 kişinin öldüğü bildirildi. Sellerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından da endişe ediliyor.

2 Saat Önce
2021-09-03 06:03:47
ABD'de sel faciasının bilançosu büyüyor

ABD'nin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren Ida Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 45 kişinin öldüğü bildirildi.

Ülkenin güneyinde Louisiana eyaletinden sonra kuzeydoğu yakasında da etkili olan Ida Kasırgası, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerinde şiddetli yağışa neden oldu.

New York'ta sel ve su baskınlarında 13 kişi hayatını kaybederken, New Jersey'de ölenlerin sayısı da 23 geçti.

Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerindeki can kayıplarıyla birlikte sellerde şimdiye kadar en az 45 kişi hayatını kaybetti.

New Jersey Valisi Phil Murphy ölenlerin çoğunun araçlarında sele kapılanlar olduğunu söyledi.

Sellerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından da endişe ediliyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun dün acil durum ilan ettiği kentte, metro istasyonlarını su basmış, çok sayıda kişi istasyonlarda mahsur kalmıştı.

New Jersey'nin güneyinde oluşan, hortum evlerin çatılarında hasara neden olmuş, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bir otoyol sular altında kalmıştı.

New Jersey'de ise Newark Havalimanı'nı şiddetli yağış nedeniyle su basmış ve çok sayıda uçuş iptal edilmişti.

New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 200 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş