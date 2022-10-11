ABD'de pitbull dehşeti! 2 çocuk öldü, anne ağır yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir ailenin 8 yıldır baktığı iki köpeğin saldırısında iki çocuk yaşamını yitirdi.

Pitbull cinsi köpeklerin saldırıları sadece Türkiye'de değil, dünyada da gündem... Çarşamba günü 5 aylık Hollace Dean ve 2 yaşındaki Lilly Jane'i, ailenin besledikleri pitbull cinsi köpekler öldürdü.

Kirstie Jane Bennard ise çocukların kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı. Shelby County Şerif Ofisi, çocukların olay yerinde öldüğünü ve annenin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Baba Colby Bennard'ın amcası Jeff Gibson ise Facebook'tan yaptığı açıklamada Anne Bennard'ın durumunun stabil olduğunu bildirdi. Bennard'ın bütün vücudunda çok sayıda ısırık izi olduğu belirtildi.

Gibson, evcil hayvanların neden saldırganlaştığının bilinmediğini ve saldırının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü söyledi:

"Hiç iyileşmeyecek bir kalpten başka kalıcı bir hasar yok gibi duruyor."

Anne Bennard'ın arkadaşı Kelsey Canfield, Cheeck ve Mia adlı köpeklerin 8 yıldır herhangi bir saldırganlık belirtisi göstermediğini ifade etti:

"Çocuklar, Bennard'ın her şeyiydi. Bir tehlike olsaydı, köpekleri asla çocuklarının yakınına getirmezdi."

Kaynak: Independent Türkçe .