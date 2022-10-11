DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5904 ₺

EURO

18,0264 ₺

ALTIN

996,14 ₺

BİST

3.582,03 ₺

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de pitbull dehşeti! 2 çocuk öldü, anne ağır yaralı

ABD'de pitbull dehşeti! 2 çocuk öldü, anne ağır yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir ailenin 8 yıldır baktığı iki köpeğin saldırısında iki çocuk yaşamını yitirdi.

6 Saat Önce
2022-10-11 00:00:39
ABD'de pitbull dehşeti! 2 çocuk öldü, anne ağır yaralı

Pitbull cinsi köpeklerin saldırıları sadece Türkiye'de değil, dünyada da gündem... Çarşamba günü 5 aylık Hollace Dean ve 2 yaşındaki Lilly Jane'i, ailenin besledikleri pitbull cinsi köpekler öldürdü.

pitbull-abd

Kirstie Jane Bennard ise çocukların kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı. Shelby County Şerif Ofisi, çocukların olay yerinde öldüğünü ve annenin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

pitbull-

Baba Colby Bennard'ın amcası Jeff Gibson ise Facebook'tan yaptığı açıklamada Anne Bennard'ın durumunun stabil olduğunu bildirdi. Bennard'ın bütün vücudunda çok sayıda ısırık izi olduğu belirtildi.

pitbull--

Gibson, evcil hayvanların neden saldırganlaştığının bilinmediğini ve saldırının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü söyledi:

"Hiç iyileşmeyecek bir kalpten başka kalıcı bir hasar yok gibi duruyor."

pittbull.

Anne Bennard'ın arkadaşı Kelsey Canfield, Cheeck ve Mia adlı köpeklerin 8 yıldır herhangi bir saldırganlık belirtisi göstermediğini ifade etti:

"Çocuklar, Bennard'ın her şeyiydi. Bir tehlike olsaydı, köpekleri asla çocuklarının yakınına getirmezdi."

Kaynak: Independent Türkçe .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş