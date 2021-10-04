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ABD'de petrol sızıntısı; güney California sahilleri kapatıldı

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de petrol sızıntısı; güney California sahilleri kapatıldı

ABD'de petrol sızıntısı; güney California sahilleri kapatıldı

ABD'nin California eyaletinin güney kıyılarındaki petrol sızıntısını tespit ve temizleme çalışmaları sürerken, bölgedeki sahillerin ve balık çiftliklerinin kapatıldığı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-10-04 21:09:36
ABD'de petrol sızıntısı; güney California sahilleri kapatıldı

Yetkililer, yaklaşık 27 kilometrelik petrol hattının kapatılarak boşaltılmasından sonra sızıntının durduğunu tahmin ettiklerini ancak kaynağı belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bölge halkına, okyanus suyuna temastan kaçınmaları tavsiye edildi. 3 Ekim akşamı düzenlenen basın toplantısında, Huntington Beach Belediye başkanı Kim Carr, 3 bin varilden (409 ton) fazla ham petrolün 33 kilometrekarelik bir alana yayıldığını duyurmuştu.

Toplantıda, 14 temizlik botunun 70 varilden fazla petrolü temizlediği ve sızıntının yayılmasının önlenmesi için 1,5 kilometrelik koruyucu bariyer oluşturulduğu aktarıldı. Eyaletin güneyinde bulunan Huntington Beach ve Newport Beach kıyılarından yaklaşık 8 kilometre açıkta ve 30 metre derinliğindeki petrol hattındaki sızıntı 2 Ekim sabahı fark edildi.

Öte yandan ABC kanalında, bölge halkının okyanus yüzeyindeki yağlı tabakayı ve petrol kokusunu 1 Ekim'de fark ettiği, ancak petrol hattının 2 Ekim gecesi kapatıldığı belirtilerek, yetkililerin harekete geçmekte geç kalmış olabilecekleri iddia edildi.

Ekolojik koruma alanı tehdit altında

CNN'e konuşan Orange County yetkilisi Katrina Foley, bölgedeki ekolojik koruma alanı Talbert Marsh'ın petrolle kaplı olduğunu ve ekiplerin hayvanları kurtarmak için çalıştıklarını söyledi. Ölen kuş ve balıkların kıyıya vurmaya başladığını aktaran Foley, felaketin gerçek boyutunun anlaşılmasının haftalar alacağını, etkilerinin giderilmesinin ise yıllar sürebileceğini belirtti.

Doğal hayat uzmanları, sızıntıdan etkilenen bölgede karlı cılıbıt kuşu, California deniz kırlangıcı ve kambur balina gibi tehdit altındaki türlerin bulunduğuna dikkati çekti. Sızıntının yaşandığı hattı işleten Amplify Energy Corp, bölgedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Şirketin hisseleri pazartesi sabahı yüzde 44 değer kaybetti.

Sızıntının, California'nın yakın tarihindeki en büyük petrol sızıntılarından biri olduğu düşünülüyor. 2015 yılında Santa Barbara açıklarında yaşanan yaklaşık 2500 varillik Refugio petrol sızıntısı 160 kilometrelik sahil şeridini etkilemişti.

Sızıntının temizlik maliyeti 96 milyon dolara, toplam maliyeti ise 257 milyon dolara ulaşmıştı. Çevre yetkilileri, sızıntının yaban hayata etkisinin hiçbir zaman tam olarak saptanamayacağını, okyanus tabanındaki canlı nüfusunun eski haline dönmesinin ise on yıllar süreceğini tahmin ettiklerini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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