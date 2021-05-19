'ABD'de petrol hattına saldıran siber korsanlar 90 milyon dolar fidye aldı'

ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline'a yapılan siber saldırıda DarkSide isimli siber korsan grubunun toplamda 90 milyon dolarlık bitcoini fidye olarak aldığı iddia edildi.

Söz konusu iddia, kripto para analiz firması Elliptic tarafından ortaya atıldı.

Buna göre DarkSide ve ona bağlı olarak çalışanlar, 47 farklı kripto para cüzdanından toplamda en az 90 milyon dolarlık fidye aldı.

Kuruluşlardan gelen ortalama ödeme miktarı 1,9 milyon dolara tekabül etti.

Toplam 90 milyon doların 15,5 milyon doları DarkSide'ın geliştiricisine, 74,7 milyon doları ise onun iştiraklerine gönderildi.

Elliptic kurucu ortağı Tom Robinson, konuyla ilgili açıklamasında, bu rakamların alt sınır olarak kabul edilmesi gerektiğini ve henüz ortaya çıkmamış ödemelerin de olabileceğini aktardı.

Daha önce paylaşılan bir raporda, fidye miktarının 5 milyon dolar olduğu kaydedilmişti.

Saldırı sonrası benzin sıkıntısı yaşanmıştı

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıtı taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri, 7 Mayıs'ta siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından DarkSide adlı grubu sorumlu tutmuştu.

Söz konusu petrol boru hattının geçici olarak kapatılmasının ardından özellikle güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısı yaşanmıştı.

Tedarik sıkıntısı sonucu ülkede ortalama benzin fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez galon başına 3 doların üzerine çıkmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.