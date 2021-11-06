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ABD'de müzik festivalinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Texas eyaletinde müzik festivalinde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Yaralılardan yaklaşık 20'si hastaneye kaldırılırken, bu kişilerden 11'i ani kalp durması nedeniyle tedaviye alındı.

54 Dakika Önce
2021-11-06 11:40:49
ABD'de müzik festivalinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena, Astroworld Festivali'nde yerel saatle 21.00'de rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada izdiham yaşandığını açıkladı.

Olayın üzerine konsere ara verilirken, izdihamda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

11 KİŞİ ANİ KALP DURMASI YAŞADI

Pena, izdihamda yaralanan yüzlerce kişinin olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edildiğini dile getirdi.

Yaralılardan yaklaşık 20'si hastaneye kaldırılırken, bu kişilerden 11'i ani kalp durması nedeniyle tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pena, yaralılar arasında çocukların da olduğunu aktardı.

Houston Emniyet Müdürü Troy Finner, festivalde yüzlerce polisin görevli olduğunu ve hızla olaya müdahale ettiklerini söyledi.

Finner, olayla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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