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ABD'de Müslüman öğrenciyi teröriste benzeten öğretmen açığa alındı

ABD'nin New Jersey eyaletinde Müslüman öğrencisine 'terörist' benzetmesi yapan matematik öğretmeninin açığa alındığı bildirildi.

1 Saat Önce
2021-10-26 00:57:24
ABD'de Müslüman öğrenciyi teröriste benzeten öğretmen açığa alındı

New Jersey'in Bergen ilçesindeki Ridgefield Memorial Lisesi yönetimi, Müslüman öğrencisine sınıf içinde "Teröristlerle pazarlık yapmayız." diyen öğretmen hakkında soruşturulma başlatıldığı ve süreç tamamlanıncaya kadar okuldaki görevinden el çektirildiğini açıkladı.

Ridgefield Devlet Okulları Geçici Müfettişi Letizia Pantoliano, yaptığı açıklamada "Ridgefield Okul Bölgesi, herhangi bir öğrenciye veya personele karşı bir ayrımcılığa kesinlikle tolerans göstermez, öğrencilerin ve personelin ırk, din, ulusal köken ve cinsel yönelimlerinin benimsendiği kapsayıcı bir ortam oluşturmaya çalışır." ifadesi yer aldı.

Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı ve derhal açığa alındığını belirten Pantoliano, okul yönetiminin söz konusu öğretmene karşı her türlü yasal yolları kullanacağını söyledi.

Arap asıllı Müslüman lise öğrencisi Mohammed Zubi (17) geçen hafta ders esnasında matematik öğretmenine "Ödevimin kalanını evde tamamlayabilir miyim?" diye sorunca, "Teröristlerle pazarlık yapmayız." cevabıyla karşılaşmıştı.

Öğretmenin Müslüman olduğunu bildiği halde Zubi'ye verdiği İslamofobik cevap, sınıftaki birçok öğrenci tarafından duyulmuş, Vuk Tomasese isimli öğrenci de tanık olduğu olayı basına verdiği demeçte doğrulamıştı.

Aynı zamanda Ridgefield Memorial Lisesinin futbol takımında kaptanlık yapan Zubi'nin, yaşadığı olaydan sonra okula dönmek istemediği belirtiliyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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