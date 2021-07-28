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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de mal ticareti açığında artış

ABD'de mal ticareti açığında artış

ABD'de mal ticareti açığı, haziranda aylık yüzde 3,5 artışla 91,2 milyar dolar oldu.

1 Saat Önce
2021-07-28 16:17:14
ABD'de mal ticareti açığında artış

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ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 artarak 91,2 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde mal ihracatı yüzde 0,3 artışla 145,5 milyar dolar olurken, mal ithalatı yüzde 1,5 artışla 236,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Mal ticaret açığı, mayısta ise 88,2 milyar dolar olmuştu.

Ayrıca, toptan eşya stokları haziranda aylık yüzde 0,8 artarken, perakende stokları yüzde 0,3 yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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