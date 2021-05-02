ABD'de kumarhanede silahlı saldırı: 3 ölü

Silahlı saldırıların eksik olmadığı ABD'de yeni bir saldırı haberi daha geldi. ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir kumarhanede düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.