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ABD’de küçük uçak düştü: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Teksas eyaletinde küçük uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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14.06.2021 16:12:18
ABD’de küçük uçak düştü: Ölü ve yaralılar var

KTRK televizyonunun haberine göre, Teksas'a bağlı Houston kentinin 160 kilometre kuzeyinde bulunan bir havaalanına yerel saatle 01.00 sularında iniş yapmaya çalışan uçak düştü.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Sözcüsü Justin Ruiz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığı bildirdi.

Sözcü Ruiz, uçakta bulunan kişilerin kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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