ABD’de Kovid-19 vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi

Michigan eyaletinde Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan hasta sayısı bir ay öncesine göre yüzde 88 arttı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, yaz aylarındaki düşüşün ardından geçen ay yükselirken, ülkede hastaneye yatan hastaların yarısının Michigan ve Ohio gibi orta batı eyaletlerinde bulunduğu açıklandı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, geçen ay günlük vaka ortalaması yaklaşık 120 bin olurken, bu rakamın bir önceki aya göre yüzde 62 yüksek olduğu belirlendi.

Michigan Sağlık ve Hastaneler Birliği, eyalette Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların bir ay içinde yüzde 88 arttığını açıkladı.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Michigan'daki Sparrow Hastanesinin başkanı Jim Dover, yıl başından beri 289 kişinin Kovid-19 sebebiyle öldüğünü, hayatını kaybeden hastaların yüzde 75'inin aşısız olduğunu söyledi.

Dover, "Aşı olmasına rağmen hayatını kaybeden az sayıda kişi de son altı ay içinde aşı olmamıştı. Yani hatırlatma dozu aşısı olanlar arasında hiç kimse Kovid-19'dan hayatını kaybetmedi." diye konuştu.

Michigan eyaletinde birçok hastanenin hasta transferlerini kabul etmediğini söyleyen Dover, hastanenin kapasitesinin tamamının kullanıldığını ve gelecek iki haftanın zor geçmesini beklediğini belirtti.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi, ülkede hastaneye yatan Kovid-19 hastası sayısında yüzde 40 yükselme görüldüğünü açıkladı.

Uzmanlar, bunun ülkede geçen yılkine göre çok daha bulaşıcı bir varyant olan Delta'nın yaygın olduğu ilk tatil sezonu olduğuna dikkati çekerken, nüfusun yalnızca 64,3'ünün iki doz aşı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 2 Aralık'ta duyurduğu kış aylarında Kovid-19 ile mücadele planı kapsamında, aşılanmayı hızlandırmayı, iki doz aşı olanları hatırlatma dozuna teşvik etmeyi ve evde yapılan Kovid-19 testlerini ücretsiz hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetmişti.​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.