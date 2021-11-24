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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 774 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 774 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1424 artışla 773 bin 864’e yükseldi.

2 Saat Önce
2021-11-24 17:53:25
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 774 bine yaklaştı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 93 bin 814 artışla 47 milyon 984 bin 647'ye çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1424 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 773 bin 864'e ulaştı.

California 5 milyon 54 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 316 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 939 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 73 bin 518'e ulaştı, Florida'da ise 61 bini geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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