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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 723 bin 764'e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 723 bin 764'e çıktı

ABD'de, yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 186 artışla 723 bin 764'e yükseldi.

10 Saat Önce
2021-10-16 19:01:07
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 723 bin 764'e çıktı

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı ise 115 bin 761 artarak 44 milyon 886 bin 339 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 723 bin 764'e ulaştı.

California, 4 milyon 810 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 175 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken, ölü sayısı Texas'ta 68 bini, Florida'da 57 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,7'sine en az bir doz, yüzde 68,3'üne iki doz, yüzde 8,6'sına ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 218,3 milyondan fazla kişiye ilk doz, 188,6 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 9,7 milyondan fazla kişiye üçüncü doz aşı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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