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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 721 bin 578'e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 721 bin 578'e çıktı

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 32 artışla 721 bin 578'e yükseldi.

17 Saat Önce
2021-10-15 20:03:08
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 721 bin 578'e çıktı

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı ise 86 bin 536 artarak 44 milyon 770 bin 578 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 721 bin 578'e ulaştı.

California, 4 milyon 802 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 168 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 645 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken, ölü sayısı Texas'ta 68 bini, Florida'da 57 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,6'sına en az bir doz, yüzde 68,1'ine iki doz, yüzde 8,3'üne ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 217,9 milyondan fazla kişiye ilk doz, 188,2 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı. 9,3 milyondan fazla kişi ise üçüncü doz aşı oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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