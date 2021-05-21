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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 588 bin 548'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 664 artarak 588 bin 548'e ulaştı.

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21.05.2021 17:58:54
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 588 bin 548'e yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 29 bin 940 artışla 33 milyon 57 bin 440'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 664 artarak 588 bin 548'e çıktı.

California, 3 milyon 774 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 938 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 302 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 817 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 70 ve Texas'ta 51 bin 128 olarak kayıtlara geçti.

126 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 160 milyondan fazla kişiye ilk doz, 126 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 26 milyon 31 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 894 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 444 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 291 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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