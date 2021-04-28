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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 573 bin 385'e çıktı.

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28.04.2021 20:56:41
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 51 bin 241 artarak 32 milyon 177 bin 267'ye yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 683 artarak 573 bin 385 olarak kayıtlara geçti.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 736 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 882 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 217 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında da California 61 bin 526 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 117 ve Texas'ta 50 bin 27 olarak kaydedildi.

96 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 141 milyondan fazla kişiye ilk doz, 96 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 17 milyon 997 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 441 binden fazla vakayla Brezilya geldi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 395 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 215 binden fazla ölümle Meksika izledi.

Günlük vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da ölü sayısı 201 bini geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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