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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Kovid-19 ölümleri engellenemiyor

ABD'de Kovid-19 ölümleri engellenemiyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 124 artarak 636 bin 733'e yükseldi.

1 Saat Önce
2021-08-28 17:56:16
ABD'de Kovid-19 ölümleri engellenemiyor

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 38 milyon 709 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti ve can kaybı 636 bin 733'a çıktı.

California, 4 milyon 309 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 557 bini aşkın vakayla Teksas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 629 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 56 bin 345, New York'ta ise 54 bin 152 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 73'ünden fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 203 milyon 475 binden fazla kişiye ilk doz, 172 milyon 646 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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