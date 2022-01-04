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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 827 bin 749'a çıktı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 827 bin 749'a çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artışla 827 bin 749'a yükseldi.

3 Saat Önce
2022-01-04 18:04:18
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 827 bin 749'a çıktı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 1 milyon 77 bin 605 artarak 56 milyon 191 bin 733 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 1684 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 827 bin 749'a çıktı.

California, 5 milyon 603 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 751 bin vakayla Texas ve 4 milyon 209 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 540 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 75 bin 967'ye, Florida'da ise 62 bin 504'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78'ine en az bir doz, yüzde 65,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 33,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 243 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 205 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 68 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

CDC'nin sayfasında, dün aşılama verilerinde güncelleme yapılmadığı, bugün verilerin yenileneceği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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