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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bini geçti

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1197 artışla 825 bin 536'ya yükseldi.

2 Saat Önce
2022-01-01 17:53:11
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 491 bin 381 artışla 54 milyon 743 bin 993 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 1197 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 825 bin 536'ya çıktı.

California, 5 milyon 515 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 581 bin vakayla Teksas ve 4 milyon 209 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 520 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Teksas'ta 75 bin 744'e, Florida'da ise 62 bin 504'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78'ine en az bir doz, yüzde 65,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 33,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 243 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 205 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 68 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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