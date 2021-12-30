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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 823 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 823 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1991 artışla 822 bin 920'ye yükseldi.

35 Dakika Önce
2021-12-30 17:55:24
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 823 bine yaklaştı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 488 bin 209 artışla 53 milyon 663 bin 256 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 1991 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 822 bin 920'ye çıktı.

California 5 milyon 407 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 560 bin vakayla Texas ve 4 milyon 12 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 336 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Texas'ta 75 bin 639'a, Florida'da ise 62 bin 390'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,9'una en az bir doz, yüzde 65,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 33,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 243 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 205 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 68 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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