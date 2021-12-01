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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 780 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 780 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1588 artışla 780 bin 241'e yükseldi.

1 Saat Önce
2021-12-01 18:01:30
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 780 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1588 artışla 780 bin 241'e yükseldi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 120 bin 173 artışla 48 milyon 560 bin 280'e çıktı.

Son 24 saatte 1588 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam can kaybı sayısı 780 bin 241 olarak kayıtlara geçti.

California 5 milyon 83 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 335 binden fazla vakayla Teksas ve 3 milyon 730 binden yüksek vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 473 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 73 bin 828'e, Florida'da 61 bin 548'e çıktı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 74,7'sine en az bir doz, yüzde 63,1'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 20,9'una ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 233,3 milyondan kişiye ilk doz, 197,1 milyon kişiye ikinci doz, 41,1 milyon kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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