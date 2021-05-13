DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yemen'in Taiz kentinde çatışmalar bayramda yeniden başladı
Kassam Tugayları, İHA'larla İsrail'e ait bir gaz platformu ile askeri yığınağı hedef aldıklarını açıkladı
İsrail 7 bin yedek askerini göreve çağırdı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 583 bin 690'a yükseldi
İngiltere'den Libya'da Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milisleri ve liderlerine yaptırım
Bakan Akar: Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksın
Bakan Koca'dan normalleşme açıklaması
Mersin sahiline dev balina vurdu!
Mehmet Ağar, Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından özür diledi
Bakan Soylu'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Bizatihi katkım var!
Maduro: Muhalefetle görüşmeye hazırım
İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerini bombaladı
Emeklilik için 3 şart aranıyor: 10 yıl primle emekli olmak mümkün!
İşe alımlarda değişiklikler… ‘Tek kapı’ uygulaması başlıyor
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nden 21 yılda 5,8 milyar dolarlık ihracat

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 583 bin 690'a yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 583 bin 690'a çıktı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
13.05.2021 17:30:34
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 583 bin 690'a yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı bir günde 35 bin 502 artarak 32 milyon 815 bin 785'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 823 artarak 583 bin 690'a çıktı.

California, 3 milyon 763 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 922 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 278 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 472 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 825 ve Texas'ta 50 bin 785 olarak kayıtlara geçti.

117 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 153 milyondan fazla kişiye ilk doz, 117 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 23 milyon 703 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 359 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 428 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 258 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan