DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Atatürk 'din görevlilerinin maaşına' ne kadar zam yaptı!
Sadakataşı Derneğinden “hayat suyu”
Bakan Kurum: Paris Anlaşması'yla birçok yatırımımızı hayata geçireceğimiz adımlar atacağız
Erdoğan, Varlık Fonu toplantısına başkanlık etti
Tam bir şifa deposu! Gece bir kaşık içtiğinizde...
Washington Post: Kaşıkçı için adalet sağlanamadı
Bağışıklığı güçlendirmenin yolu: Kış çayları
İtalya'da yarın kısmi yerel seçim yapılacak
Soğuk havalar geldi… Doğal gazdan nasıl tasarruf ederiz? İşte reçete
Ekim ayında tezgahlarda hangi balıklar olacak?
İsrail Batı Şeria'nın güneyindeki 3 bin Filistinliyi yerinden etmek için baskı uyguluyor
Kılıçdaroğlu’ndan elektrik şirketlerine: Zam yaparsanız bedelini ödersiniz
Bakan uyardı: İşte alarm veren 10 il
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti
Irak ve Türkiye'den savunma sanayii alanında iş birliği

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 700 bin eşiğini aştı.

3 Saat Önce
2021-10-02 17:04:00
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti

Ülkede yetkililerin 12 yaş ve üzerine Kovid-19 aşısı yapılması için yoğun teşviklerine rağmen Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre salgında can kaybı son 24 saatte 2 bin 457 artışla 700 bin 327'ye çıktı.

Boston şehrinin nüfusuna denk olan toplam can kaybındaki son 100 bin artışın halka aşılama başladıktan sonra meydana geldiğine, bunlardan 70 binin aşısız hastalar olduğuna dikkat çekildi.

Daha çok güney eyaletlerinde etkisini sürdüren salgında virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 159 bin 32 artarak 43 milyon 621 bin 268 oldu.

California, 4 milyon 729 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 77 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 69 bin 225 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Teksas'ta 65 bin 529, New York'ta 55 bin 416 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77'sine en az bir doz, yaklaşık yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 214 milyon 597 binden fazla kişiye ilk doz, 184 milyon 900 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN