DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Tadilat arttı boya satışları patladı
Uganda, madalya getiren sporculara ömür boyu maaş, ev ve otomobil verdi
Raşid Dostum 2001'deki katliamı savundu: Yine aynısını yapacağım
İsrail Batı Şeria'da yasa dışı 2 bin 200 yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor
Terim’den St. Johnstone maçı öncesi kritik açıklama
Çitçiye ne kadar mazot ve gübre desteği verildi?
Yeni örgün eğitim programları ilk öğrencilerini bekliyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde
ABD istihbaratı: Taliban, 90 gün içinde Kabil'i alabilir
Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı
Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri’de Bisiklet Turizmi Başlıyor
Borsa günü düşüşle tamamladı
Almanya'daki grev ulaşımı durdurdu
Emniyet'ten 'Instagram' uyarısı!

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle günlük hastaneye yatan hasta sayısı son 6 ayın en yüksek rakamlarına ulaştı.

1 Saat Önce
2021-08-11 22:16:02
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar son 6 ayın en yüksek seviyesinde

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ağustos verilerine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisiyle hastanede tedavi altına alınanların sayısı günlük 9 binin üzerine çıktı.

Temmuzda hızla yükselmeye başlayan Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatış sayısı, CDC'nin en son güncellendiği 8 Ağustos'ta 9 bin 304 olarak kayıtlara geçti.

Hastanelere başvuran Kovid-19'lu hasta sayısı, en son şubatın ilk haftasında 9 binli rakamlara ulaştıktan sonra azalan bir ivmeyle 20 Haziran'da 1575'e kadar düşmüştü.

En yüksek rakamlar Texas'ta

ABD genelinde Kovid-19 sebebiyle hastanede tedavi altına alınan hasta sayısında en yüksek rakamların ise Texas eyaletine ait olduğu bildirildi.

Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, eyalet hastanelerinde Kovid-19 tedavisi gören 10 binin üzerinde hasta olduğu bilgisini paylaşırken, bu rakamın en son 4 Şubat'ta 10 bin 259'a ulaştığı vurgulandı.

Eyalet yetkilileri, yeni eğitim dönemi başlangıcından itibaren öğrencilerin kapalı mekanlarda ve otobüslerde maske takmalarının zorunlu olacağını duyurdu.

"Eyalette sadece 8 yoğun bakım yatağı mevcut"

Arkansas Valisi Asa Hutchinson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışlarda günlük en büyük artışı gördük. Şu anda eyalette sadece 8 yoğun bakım yatağı mevcut." ifadesini kullandı.

ABD'de Federal verilere göre, Kovid-19 vakalarının günlük ortalaması da geçen hafta yüzde 25'lik bir artışla 110 binin üzerine çıkmıştı.

Ülkede geçen hafta 770 binden fazla vaka bildirimi yapılırken, bunun son aylardaki en yüksek haftalık rakam olduğu belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş