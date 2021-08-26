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ABD'de Kovid-19 kabusu sürüyor: 1442 kişi daha hayatını kaybetti
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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de Kovid-19 kabusu sürüyor: 1442 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 kabusu sürüyor: 1442 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 632 bin 310'a yükseldi.

27 Dakika Önce
2021-08-26 18:11:14
ABD'de Kovid-19 kabusu sürüyor: 1442 kişi daha hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 38 milyon 229 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1442 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 632 bin 310'a çıktı.

California, 4 milyon 280 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 520 bini aşkın vakayla Teksas ve 3 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 399 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 55 bin 798, New York'ta ise 54 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 73'ü en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'üne en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 202 milyon 500 binden fazla kişiye ilk doz, 171 milyon 773 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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