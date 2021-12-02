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ABD'de Kovid-19'dan ölümler engellenemiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsü ABD'de durdurulamıyor. Ülke çapında salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1865 artışla 782 bin 106'ya yükseldi.

35 Dakika Önce
2021-12-02 17:59:10
ABD'de Kovid-19'dan ölümler engellenemiyor

Amerika Birleşik Devletlerinde Kovid vakaları önlenemiyor. 

ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 135 bin 238 artışla 48 milyon 560 bin 280'e çıktı. Türk Telekom Reklamı

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1865 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 782 bin 106'ya ulaştı.

California 5 milyon 87 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 341 bin vakayla Texas ve 3 milyon 730 bin vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 561 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 73 bin 928'e ulaştı, Florida'da ise 61 bin 548 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 74,8'ine en az bir doz, yüzde 63,2'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 21,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 233,6 milyon kişiye ilk doz, 197,4 milyon kişiye ikinci doz, 42 milyon kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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