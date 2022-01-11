ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 839 bin 500'e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1836 artışla 839 bin 500'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 1 milyon 467 bin 870 artarak 61 milyon 558 bin 507 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1836 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 839 bin 500'e çıktı.

California, 6 milyon 313 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 87 bin vakayla Texas ve 4 milyon 759 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 77 bin 203 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 76 bin 530, Florida'da ise 62 bin 810 oldu.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79'una en az bir doz, yüzde 66,5'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 36,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 247 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 207 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 75 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.